Ф. Льоренте может перейти в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к испанскому нападающему Фернандо Льоренте, утверждает Daily Express.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с испанцем в качестве возможной замены чилийскому форварду Алексису Санчесу, который может перейти в «Интер». Льоренте является свободным агентом, поэтому может перейти в «МЮ», несмотря то что в английской Премьер-лиге уже закрылось трансферное окно.
Последним клубом 34-летнего Льоренте был «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул по окончании срока контракта. В прошлом сезоне испанский нападающий принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал четыре результативные передачи.
«Манчестер Юнайтед» выплатит Алексису € 40 млн, если он перейдёт в «Интер»
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