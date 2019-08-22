Ф. Льоренте может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к испанскому нападающему Фернандо Льоренте, утверждает Daily Express.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с испанцем в качестве возможной замены чилийскому форварду Алексису Санчесу, который может перейти в «Интер». Льоренте является свободным агентом, поэтому может перейти в «МЮ», несмотря то что в английской Премьер-лиге уже закрылось трансферное окно.

Последним клубом 34-летнего Льоренте был «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул по окончании срока контракта. В прошлом сезоне испанский нападающий принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал четыре результативные передачи.