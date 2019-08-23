Окслейд-Чемберлен: продлить контракт с «Ливерпулем» — это мечта

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал продление контракта с английским клубом до 30 июня 2023 года.

«Я очень, очень рад. Приятно продлить моё пребывание здесь. Я чувствую, что пропустил год. Этот контракт я считаю возможностью вернуть тот год назад и наверстать упущенное время.

Конечно, победа в Лиге чемпионов была грандиозной, и я думаю, у нас успешная команда. Очень приятно быть её частью. Это действительно хорошее место.

Это мечта – продлить контракт с таким клубом. Не каждый день выпадает возможность играть за «Ливерпуль», — приводит слова хавбека пресс-служба клуба.

Алекс выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее он защищал цвета лондонского «Арсенала» и «Саутгемптона». В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен помог «Ливерпулю» только в четырёх встречах, поскольку восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена, полученного в апреле 2018 года.