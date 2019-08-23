«Ливерпуль» собирается заключить самый выгодный контракт в истории АПЛ

«Ливерпуль» близок к подписанию нового спонсорского контракта, который станет самым выгодным в истории английской Премьер-лиги, сообщает Forbes.



«Барселона» больше всего получает на спонсорских сделках в мировом футболе, зарабатывая около € 109 млн в год. В АПЛ на данный момент по этому показателю лидирует «Манчестер Юнайтед», который зарабатывает € 82 млн, сотрудничая с adidas, однако в ближайшее время красные, вероятно, станут новыми лидерами по этому показателю.

В настоящее время «Ливерпуль» сотрудничает с компанией с New Balance уже пятый год, получая ежегодно € 50 млн, но уже с сезона-2020/21 мерсисайдцы могут начать сотрудничество с Nike, который ближе к всего к тому, чтобы заключить контракт с «Ливерпулем». Ожидается, что новая сделка станет рекордной в истории АПЛ.