«Монако» хочет купить Кессье

«Монако» проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику «Милана» Франку Кессье, утверждает RMC Sport.
По данным источника, монегаски намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент клубы ведут переговоры по трансферу. «Милан» оценивает ивуарийца не менее, чем в € 20 млн.
Кессье перешёл в «Милан» летом 2017 года из «Аталанты» на правах аренды за € 8 млн. Через два года миланский клуб выкупил его трансфер за € 24 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 34 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (три — в основном составе), отдал две результативные передачи, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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