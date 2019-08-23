«Наполи» купил Лосано, совершив рекордный трансфер в истории клуба
Мексиканский нападающий ПСВ Ирвин Лосано перешёл в неаполитанский «Наполи», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
«Наполи» заплатил за игрока € 40 млн. Трансфер Лосано стал рекордным в истории неаполитанского клуба. Футболист подписал с «Наполи» контракт до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что за пять лет в Неаполе Лосано заработает € 43 млн.
Лосано перешёл в ПСВ летом 2017 года из «Пачуки». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 24-летний мексиканец принял участие в 30 матчах голландского национального чемпионата (все — в основе), стал автором 17 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал 11 результативных передач. За сборную Мексики сыграл 35 матчей и забил девять голов.
«Наполи» заинтересовался Чаловым
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