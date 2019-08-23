Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Эвертон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» — Карасёву: приглашаем на матч, будет музыка вашей любимой группы

«Ростов» — Карасёву: приглашаем на матч, будет музыка вашей любимой группы
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» в социальной сети обратился к российскому арбитру Сергею Карасёву, пригласив его на домашний матч 7-го тура Премьер-Лиги с «Рубином».

«Обращение к Сергею Карасёву. Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб „Ростов“ первым в России проведёт матч под аккомпанемент тяжёлой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берёте уроки игры на гитаре. Приглашаем вас на «Ростов-Арену» 25 августа.

Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того мы готовы обеспечить вас билетами в Екатеринбург, где вам предстоит судить игру «Урала» с «Сочи», — говорится в официальном «твиттере» ростовской команды.

Матч «Ростов» — «Рубин» состоится 25 августа.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент