«Ростов» — Карасёву: приглашаем на матч, будет музыка вашей любимой группы
«Ростов» в социальной сети обратился к российскому арбитру Сергею Карасёву, пригласив его на домашний матч 7-го тура Премьер-Лиги с «Рубином».
«Обращение к Сергею Карасёву. Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб „Ростов“ первым в России проведёт матч под аккомпанемент тяжёлой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берёте уроки игры на гитаре. Приглашаем вас на «Ростов-Арену» 25 августа.
Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того мы готовы обеспечить вас билетами в Екатеринбург, где вам предстоит судить игру «Урала» с «Сочи», — говорится в официальном «твиттере» ростовской команды.
Матч «Ростов» — «Рубин» состоится 25 августа.
- 23 августа 2019
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