«Ростов» — Карасёву: приглашаем на матч, будет музыка вашей любимой группы

«Ростов» в социальной сети обратился к российскому арбитру Сергею Карасёву, пригласив его на домашний матч 7-го тура Премьер-Лиги с «Рубином».

«Обращение к Сергею Карасёву. Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб „Ростов“ первым в России проведёт матч под аккомпанемент тяжёлой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берёте уроки игры на гитаре. Приглашаем вас на «Ростов-Арену» 25 августа.

Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того мы готовы обеспечить вас билетами в Екатеринбург, где вам предстоит судить игру «Урала» с «Сочи», — говорится в официальном «твиттере» ростовской команды.

Матч «Ростов» — «Рубин» состоится 25 августа.