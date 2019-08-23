В «Динамо» опровергли участие в акции по переработке мусора

Московское «Динамо» опровергло информацию, согласно которой клуб принимает участие в акции по переработке мусора.

Ранее официальный сайт мэрии Москвы опубликовал сообщение: «С 31 августа по 24 сентября в пунктах приёма отходов Москвы будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты». Среди партнёров данной акции присутствовал стадион «Динамо». Позже с сайта мэрии Москвы информация об арене бело-голубых была удалена.

«Динамо не участвует в этой акции», — сообщили в пресс-службе УК «Динамо» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Динамо» после шести туров занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков. Следующий домашний матч бело-голубые сыграют 15 сентября с «Уфой».