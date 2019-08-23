Футбольная команда из Кыргызстана попала в ДТП, один футболист погиб

Микроавтобус с футболистами клуба «Академия-Лидер» из Премьер-лиги Кыргызстана попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб 22-летний полузащитник команды Ильич Иманбеков.

«Федерация футбола Кыргызской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста клуба «Академия-Лидер» Иманбекова Ильича, трагически погибшего в автомобильной катастрофе. Разделяем горечь и боль утраты.

Микроавтобус, в котором находились игроки футбольного клуба «Академия-Лидер», попал в автомобильную аварию на трассе Ош — Бишкек. Команда возвращалась с выездного матча 18-го тура против футбольного клуба «Алай», — говорится в сообщении Федерации футбола Кыргызстана, опубликованном в «Фейсбуке».

Фото можно посмотреть на странице Федерации футбола Кыргызстана в «Фейсбуке».