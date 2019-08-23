Сайт для взрослых опубликовал топ-10 игроков, которых чаще всего ищут на ресурсе

Известный сайт для взрослых PornHub опубликовал имена футболистов, которых чаще всего пользователи ищут на ресурсе.

В топ-10 списка вошли:

1. Криштиану Роналду («Ювентус»)

2. Лионель Месси («Барселона»)

3. Мауро Икарди («Интер»)

4. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»)

5. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

6. Пауло Дибала («Ювентус»)

7. Эден Азар («Реал»)

8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

9. Карим Бензема («Реал»)

10. Дэвид Бекхэм (завершил карьеру)

Интересно, что Роналду возглавляет подобный рейтинг на протяжении пяти последних лет — с 2015 года.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом минувшего года из «Реала». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. В прошлом сезоне он с командой выиграл два трофея — Суперкубок и чемпионат Италии.