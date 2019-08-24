Мартинш: невозможно говорить о кризисе «Монако» после двух матчей

Нападающий «Монако» Желсон Мартинш прокомментировал выступление французского клуба на старте сезона.

«Мы несомненно ожидали иного начала сезона, события, которые произошли в этих встречах не очень помогли нам, но это не может быть отговоркой. Нужно приложить максимум усилий, чтобы победить в это воскресенье.

Критика в адрес команды нормальна, когда дела идут хуже, а результаты отрицательные. Нужно расти и учиться на своих ошибках. Невозможно говорить о кризисе после двух матчей. Новые игроки вписываются в команду. Наше положение будет развиваться в положительном направлении.

В футболе ничего не решено наперёд. Моя задача — помогать клубу вернуться на положенное ему место, это наша совместная цель», — приводит слова Мартинша пресс-служба клуба.