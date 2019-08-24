Норвежский клуб, подписавший 16-летнего Месси, может укрепить состав Роналду
Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен», который ранее заключил контракт с 16-летним футболистом по имени Лионель Месси, может пополнить свой состав и футболистом с фамилией Роналду. Об этом рассказал генеральный директор клуба Рунар Бо Эриксен.
«Ранее я пошутил, что теперь мы должны найти Криштиану Роналду. Но мы знаем, что на трансферном рынке есть Роналду, который ранее играл в клубе „Фауске“. Таким образом, мы знаем, что такой игрок есть», — приводит слова Эриксена Goal.com.
Напомним, 16-летним Лионелем Месси является игрок, который ранее носил имя Даниэль Аре Кнутсен. Он был так впечатлён игрой капитана каталонской «Барселоны», что решил полностью сменить своё имя в честь 32-летнего аргентинца.
Норвежский клуб подписал контракт с 16-летним Лионелем Месси
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