Круговой: в матче «Уфа» — «Зенит» буду болеть за красивый футбол

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу», поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Зенит».



«За кого буду болеть? За красивый футбол. Жаль, конечно, что я не смогу принять участия в этой игре. Очень хотел. Когда уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» и доказать тренерскому штабу, что достоин вернуться. Но, к сожалению, такой возможности не было», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».



Матч «Уфа» — «Зенит» состоится сегодня, 24 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.



В 2015 году Круговой дебютировал в составе молодёжной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. В июле 2018 года защитник перешёл в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей и забил один мяч.

Газизов: Круговой душой с «Зенитом», вся его семья была за возвращение