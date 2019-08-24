Круговой: в матче «Уфа» — «Зенит» буду болеть за красивый футбол

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу», поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Зенит».
«За кого буду болеть? За красивый футбол. Жаль, конечно, что я не смогу принять участия в этой игре. Очень хотел. Когда уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» и доказать тренерскому штабу, что достоин вернуться. Но, к сожалению, такой возможности не было», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».
Матч «Уфа» — «Зенит» состоится сегодня, 24 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.
В 2015 году Круговой дебютировал в составе молодёжной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. В июле 2018 года защитник перешёл в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей и забил один мяч.
- 24 августа 2019
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