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«Тамбов» — «Динамо»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Динамо»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и московского «Динамо» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 24 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию игры.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасёв, Таказов, Килин, Аппаев, Маркелов.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Усман, Муниру, Хосонов, Бенито, Костюков, Конате, Мамтов.

«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Н'Жи.

Запасные: Седов, Морозов, Рыков, Юсупов, Кардозу, Панченко, Ордец, Грулёв, Рауш, Шейдаев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Алексей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери на игру назначен Сергей Куликов (Саранск).

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