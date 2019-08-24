Райт-Филлипс завершил карьеру футболиста

Полузащитник Шон Райт-Филлипс в эфире телеканала Sky Sports объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Последние два года 37-летний игрок провёл без клуба.

Райт-Филлипс является воспитанником «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Хавбек начал карьеру в стане «горожан» в 1999 году. Спустя шесть лет Шон перешёл в лондонский «Челси», а через три года вернулся в «Сити». Позже он выступал за «Куинз Парк Рейнджерс», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Финикс Райзинг».

За национальную команду Англии Райт-Филлипс играл с 2004 по 2010 год.

Вместе с «Челси» Шон стал чемпионом английской Премьер-лиги, выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В составе «Манчестер Сити» футболист завоевал титул Первого дивизиона Англии.