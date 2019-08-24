Ал. Миранчук остался в запасе на матч с «Краснодаром» из-за недомогания

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не сыграет в основном составе «железнодорожников» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» из-за недомогания, сообщается в официальном «Твиттере» московского клуба. Футболист начнёт матч на скамейке запасных.

Матч состоится в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена». Начало встречи в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервным рефери на игру назначен Павел Кукуян (Сочи).

«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».