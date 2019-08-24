Евсеев: если с «Краснодаром» «Уфа» не дотерпела, то с «Зенитом» вытерпела
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).
«Организованно сыграли прежде всего в обороне, не дали сыграть габаритным форвардам. Хотя были эпизоды, и „Зенит“ мог забить в конце. Но мы вытерпели, потому что верили в свои силы и в то, что где-то нам поможет удача. Если с „Краснодаром“ не дотерпели, то здесь вытерпели. Любая серия когда-то заканчивается.
Почему в первом тайме заменил Козлова на Бизяка? Мы это в своей команде разберём. Мне понятно, почему случилась замена», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.
«Уфа» впервые в истории обыграла «Зенит»
- 24 августа 2019
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