«Уфа» впервые в истории обыграла «Зенит»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» обыграла петербургский «Зенит». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Для башкирского клуба победа над командой из Санкт-Петербурга стала первой в истории.



Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга на 79-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Ловро Бизяк.



Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В предыдущих шести турах сине-бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.



«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.

Ранее «Уфа» и «Зенит» провели между собой 10 матчей. Семь побед одержал петербургский клуб и трижды была зафиксирована ничья.