«Уфа» впервые в истории обыграла «Зенит»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» обыграла петербургский «Зенит». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Для башкирского клуба победа над командой из Санкт-Петербурга стала первой в истории.
Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга на 79-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Ловро Бизяк.
Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В предыдущих шести турах сине-бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.
Ранее «Уфа» и «Зенит» провели между собой 10 матчей. Семь побед одержал петербургский клуб и трижды была зафиксирована ничья.
- 24 августа 2019
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