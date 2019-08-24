Сулейманов забил «Локомотиву» головой и сравнял счёт

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счёт в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).
На 42-й минуте Вандерсон собрал на себя двух соперников и сделал передачу в штрафную, Стоцкий аккуратно навесил на дальнюю штангу, а Сулейманов выскочил из-за спин защитников и головой отправил мяч в сетку.
Видео можно посмотреть в Rutube-канале РПЛ.
Матч проходит в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный).
«Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию матча, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».
- 24 августа 2019
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:39
-
20:32
-
20:25
-
20:19
-
20:17
-
20:06
-
20:06
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:24
-
19:21
-
19:08
-
19:06
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:28
-
18:19
-
18:17
-
18:12
-
17:58
-
17:53
-
17:47