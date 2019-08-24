Сулейманов забил «Локомотиву» головой и сравнял счёт

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счёт в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).

На 42-й минуте Вандерсон собрал на себя двух соперников и сделал передачу в штрафную, Стоцкий аккуратно навесил на дальнюю штангу, а Сулейманов выскочил из-за спин защитников и головой отправил мяч в сетку.

Видео можно посмотреть в Rutube-канале РПЛ.

Матч проходит в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный).



«Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию матча, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».