Эффектный гол Аллера в падении через себя — в обзоре игры «Уотфорд» – «Вест Хэм»

«Вест Хэм Юнайтед» на выезде победил «Уотфорд» со счётом 3:1 в матче 3-го тура английской Премьер-лиги. Счёт на 3-й минуте с пенальти открыл полузащитник гостей Марк Ноубл. На 17-й минуте нападающий хозяев Андре Грей восстановил равновесие. Во втором тайме нападающий «Вест Хэма» Себастьян Аллер принёс команде победу, оформив дубль на 64-й и 73-й минутах.
Видео доступно на «Чемпионате».
3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.
24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» — 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» — 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» — 1:2, «Саутгемптон» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0. В этот день встречаются также «Ливерпуль» и «Арсенал».
Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».
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