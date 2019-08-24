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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип на 41-й минуте после передачи хавбека Трента Александер-Арнольда. В начале второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти. На 58-й минуте Салах оформил дубль, голевой пас отдал защитник Фабиньо. В концовке матча мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра.

«Ливерпуль», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Арсенал» (6) занимает второе место.

Календарь матчей АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
3 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 – Матип – 41, 2:0 – Салах – 49 (пен), 3:0 – Салах – 58, 3:1 – Торрейра – 85
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