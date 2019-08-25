Вальверде: такие игроки как Неймар, пробуждают ожидания

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Неймара.



«Каждый раз, когда открывается трансферное окно, приходят большие ожидания. Такие игроки, как Неймар, пробуждают большие ожидания.



То, что происходит, я бы не назвал скучным, но сейчас он всё ещё футболист «ПСЖ», и мы должны сосредоточиться на игре.



Мы уже привыкли жить с этими слухами. Если бы слухи оказывали влияние на нас, было бы невозможно играть матчи.



Всё это привычно и обычно для меня, ситуация не выглядит для меня странно или необычно. Мы привыкли к подобным вещам и должны с этим жить», – приводит слова Вальверде Goal.com.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

