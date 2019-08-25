Симеоне: Торрес заслужил место в истории спорта

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что у нападающего Фернандо Торреса была выдающаяся карьера футболиста, которая может стать в будущем тренерской.
«Фернандо очень умный игрок, он – абсолютная легенда футбола. Торес заслужил своё место в истории спорта благодаря упорному труду, самоотдаче и уважению к окружающим. Он прекрасный человек и футболист.
Как мне кажется, ему нужно время, чтобы морально подготовиться и сделать всё, прежде чем взять на себя ответственность стать тренером.
Будем надеяться, что это не займёт у него много времени, и мы сможем встретиться в будущем как тренеры», – приводит слова Симеоне Marca.
Симеоне играл с Торресом за «Атлетико», а позже тренировал его после возвращения Фернандо в состав испанского клуба.
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