Агент Гурцкая о срыве трансфера Гарая в «Спартак»

Агент Тимур Гурцкая рассказал о причинах срыва сделки двухлетней давности между «Спартаком» и «Валенсией», когда российский клуб хотел купить защитника Эсекьеля Гарая.
«Я думаю, когда-нибудь на эту передачу придёт человек, который полетел в Валенсию и сорвал переговоры. Тогда он сам всё и расскажет. Измайлов ли это? Он полетел, не зная тонкостей агентской работы, и нарушил агентскую этику.
Все знают, что Гарай — это близкий друг Жорже Мендеша. А Мендеш — это Владимир Владимирович Путин в футбольном бизнесе. Это самый влиятельный агент, обижать его вообще нельзя. Тем более что Гарай — это его личный клиент.
Поехать договариваться в Валенсию, не договорившись с Жорже, было ключевой ошибкой. Хотя Гарай на встречу приехал уже с вещами, чтобы ехать в Москву», — сказал Гурцкая в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».
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