Кркич открыл счёт голам за «Монреаль Импэкт»
Полузащитник канадского клуба «Монреаль Импэкт» Боян Кркич забил дебютный гол за свою новую команду в матче MLS с «Торонто» (1:2), сообщается в официальном «твиттере» MLS.
«Торонто» с 37 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Монреаль» с 34 очками — восьмой.
28-летний испанец ранее выступал за «Барселону», «Рому», «Милан», «Аякс», «Сток Сити» и «Алавес». Боян стал игроком «Монреаль Импэкт» в начале августа.
Кркич в составе «Барселоны» трижды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, дважды побеждал в Лиге чемпионов. С «Аяксом» он стал чемпионом Нидерландов. В дебютный сезон-2007/08 Боян забил 10 голов, побив рекорд Рауля — 9 голов в сезоне-1994/95.
Кркич подписал контракт с клубом MLS «Монреаль Импакт»
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