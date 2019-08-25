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Кркич открыл счёт голам за «Монреаль Импэкт»

Кркич открыл счёт голам за «Монреаль Импэкт»
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник канадского клуба «Монреаль Импэкт» Боян Кркич забил дебютный гол за свою новую команду в матче MLS с «Торонто» (1:2), сообщается в официальном «твиттере» MLS.

«Торонто» с 37 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Монреаль» с 34 очками — восьмой.

28-летний испанец ранее выступал за «Барселону», «Рому», «Милан», «Аякс», «Сток Сити» и «Алавес». Боян стал игроком «Монреаль Импэкт» в начале августа.

Кркич в составе «Барселоны» трижды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, дважды побеждал в Лиге чемпионов. С «Аяксом» он стал чемпионом Нидерландов. В дебютный сезон-2007/08 Боян забил 10 голов, побив рекорд Рауля — 9 голов в сезоне-1994/95.

Кркич подписал контракт с клубом MLS «Монреаль Импакт»
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