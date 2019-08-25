Магнуссон: в России с любым соперником тяжело играть

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».



«В России с любым соперником тяжело. Почему-то мы это часто ощущаем именно с „Ахматом“. Очень организованная команда, в игре которой видна тренерская рука. У них очень быстрые вингеры и хороший нападающий. Наилучшее оружие против таких оппонентов — забить гол», — приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА.



Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



ЦСКА набрал 10 очков в 6 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (7) — на 12-м месте.

Магнуссон: российские игроки могли бы больше работать, чтобы развиваться