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Магнуссон: в России с любым соперником тяжело играть

Магнуссон: в России с любым соперником тяжело играть
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«В России с любым соперником тяжело. Почему-то мы это часто ощущаем именно с „Ахматом“. Очень организованная команда, в игре которой видна тренерская рука. У них очень быстрые вингеры и хороший нападающий. Наилучшее оружие против таких оппонентов — забить гол», — приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

ЦСКА набрал 10 очков в 6 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (7) — на 12-м месте.

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