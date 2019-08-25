Вдова Перхуна нанесла первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Ахмат»

Юлия Перхун, вдова бывшего голкипера московского ЦСКА и национальной команды Украины Сергея Перхуна, нанесла символический первый удар по мячу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат».

28 августа исполнится 18 лет со дня гибели футболиста. Перхун скончался от тотального отёка головного мозга, который случился в результате столкновения с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым. Номер 16 в ЦСКА закреплён за вратарём навечно.

Матч ЦСКА — «Ахмат» проходит в эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Армейцы», набрав 10 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, команда из Грозного (7) — 12-е.