Вдова Перхуна нанесла первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Ахмат»
Юлия Перхун, вдова бывшего голкипера московского ЦСКА и национальной команды Украины Сергея Перхуна, нанесла символический первый удар по мячу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат».
28 августа исполнится 18 лет со дня гибели футболиста. Перхун скончался от тотального отёка головного мозга, который случился в результате столкновения с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым. Номер 16 в ЦСКА закреплён за вратарём навечно.
Матч ЦСКА — «Ахмат» проходит в эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Армейцы», набрав 10 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, команда из Грозного (7) — 12-е.
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