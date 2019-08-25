Девушка Роналду: нелегко быть партнёром такого знаменитого человека

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о своих отношениях с португальцем.

«Быть ​​партнёром такого знаменитого человека нелегко, но я бы не променяла это ни на что. То, что я чувствую по отношению к нему, сильнее любого давления. Вместе мы сильнее. Мы восхищаемся друг другом. Но также очень важно соблазнять и мечтать.

Я всегда сплю в нижнем белье и предпочитаю сексуальное бельё. Это удобно, сексуально и романтично. В нём есть всё, и это делает вашего мужчину счастливым.



Я люблю Турин, он находится рядом с Альпами, Миланом и недалеко от Испании. Италия — замечательная страна со своей историей, культурой, искусством и модой, и я люблю «Ювентус». Но у меня есть самое большое богатство, которое только можно иметь, — это здоровая и счастливая семья.



Мой отец скончался несколько месяцев назад после продолжительной болезни, и я поняла, что здоровье — это действительно важно. Это самое большое богатство. Без здоровья мы ничто. Знание того, что у нас всё хорошо, даёт мне чувство покоя и счастья. Экономическое богатство — это хорошо, оно помогает со многими вещами, но также создаёт проблемы", — приводит слова Родригес The Sun.