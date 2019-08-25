О. Иванов: Глушаков наигрывался, но произошёл форс-мажор, человек не смог выйти

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3).

«Нет вопросов к судье, мы проиграли 0:3, арбитр судил хорошо, давал играть в мужской футбол. Пенальти? Ну а мы теперь каждый тур будем о пенальти разговаривать? Те поплакали, те поплакали. Больше других тем нет? Не получилось забить, при счёте 0:1 у меня был момент, Фернандес выручил. Если бы забил, всё могло по-другому сложиться. Получилось так, что Марио прочитал и подставил ногу. Глушаков наигрывался, но произошёл форс-мажор, человек не смог выйти. Пришлось менять схему, подстраиваться», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 12-е место. В активе команды из Грозного 7 очков.