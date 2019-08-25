Марио Фернандес посвятил гол семье, которая приехала на «ВЭБ Арену»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что он посвятил семье свой гол, забитый в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0).
«На матче присутствовала моя семья – главное, что у меня есть. Родные мне очень помогают. Именно семье я посвящаю свой гол. Было крайне приятно слышать, что трибуны скандировали моё имя. Никто не способен забивать в одиночку, спасибо партнёрам. Сегодня вся команда выглядела хорошо. Это важнейшая победа, когда «Зенит» уступил, а «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Победа позволила ЦСКА подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «армейцев» стало 13 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября).
Видео гола можно посмотреть в Rutube-канале РПЛ.
- 25 августа 2019
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