Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).

«Сейчас, конечно, у меня отходняк от таких нервов. Создали столько моментов… Хотелось бы, чтобы их лучше использовали. Но лучше так, чем наоборот. Тем не менее я горжусь ребятами. Сегодня они сделали всё, что я им говорил, кроме попадания в створ ворот. Проблема с реализацией? И? Будем исправлять, работать – вместо 30 будем наносить 50 ударов — может, забьём.

Травмированные Байрамян и Попов, если всё сложится нормально, будут готовы к игре с «Локомотивом». Байрамян – 99 процентов, Попов – посмотрим.

Кто должен приехать, чтобы мы стали чемпионами? Дайте денег — кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара", — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.