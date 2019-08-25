«Тоттенхэм» – «Ньюкасл» – 0:1: Обзор матча, видео гола и лучших моментов

«Ньюкасл» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги на выезде победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече забил нападающий «сорок» Жоэлинтон. На 27-й минуте он, получив передачу с фланга от Кристиана Атсу на линии штрафной площади соперника, без помех продвинулся вперёд и поразил ворота Уго Льориса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



После этого матча «Тоттенхэм Хотспур» с 4 очками в активе занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 7-е место. «Ньюкасл», набрав первые три очка, занимает предпоследнее, 19-е место.

В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» сыграет на выезде с «Арсеналом». Встреча состоится 1 сентября. «Ньюкасл» днём ранее примет «Уотфорд».