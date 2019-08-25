«Тоттенхэм» – «Ньюкасл» – 0:1: Обзор матча, видео гола и лучших моментов
«Ньюкасл» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги на выезде победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0.
Единственный гол во встрече забил нападающий «сорок» Жоэлинтон. На 27-й минуте он, получив передачу с фланга от Кристиана Атсу на линии штрафной площади соперника, без помех продвинулся вперёд и поразил ворота Уго Льориса.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После этого матча «Тоттенхэм Хотспур» с 4 очками в активе занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 7-е место. «Ньюкасл», набрав первые три очка, занимает предпоследнее, 19-е место.
В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» сыграет на выезде с «Арсеналом». Встреча состоится 1 сентября. «Ньюкасл» днём ранее примет «Уотфорд».
«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 1:3: Обзор матча, видео голов и лучших моментов
- 25 августа 2019
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
21:52
-
21:42
-
21:40
-
21:36
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:33
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:38
-
19:31
Партнерский контент