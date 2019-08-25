Гризманн забил первый гол в официальных матчах за «Барселону»

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн отметился голом в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).
Этот гол стал первым для француза в официальных матчах в составе каталонского клуба. Гризманн откликнулся на передачу Серхи Роберто и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.
28-летний Гризманн перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из мадридского «Атлетико». Каталонцы выкупили его за полную сумму отступных, которая составила € 120 млн. «Атлетико» пытался получить от «Барселоны» ещё € 80 млн, утверждая, что каталонцы подписали с Гризманном соглашение ещё 9 марта, но затем мадридцы отказались от претензий.
Гризманн подписал с каталонцами пятилетний контракт и выступает за клуб под 17-м номером.
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