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Погба сделал заявление по поводу расистских оскорблений

Погба сделал заявление по поводу расистских оскорблений
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в социальной сети заявил, что будет и дальше сражаться с проявлениями расизма и не собирается поддаваться их влиянию.

Напомним, что французский футболист начал получать оскорбления в социальных сетях после того, как не смог реализовать пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Мои предки и мои родители страдали, чтобы моё поколение было свободным сегодня, могло работать, ездить на автобусе, играть в футбол. Расистские оскорбления являются невежеством и могут сделать меня только сильнее. Это мотивирует меня, чтобы сражаться во благо следующего поколения», — написал Погба в «Твиттере».

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