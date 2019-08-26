Кто ещё заслуживает места в сборной России?

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45). Всего в списке значится 26 футболистов.
«Чемпионат» предлагает читателям назвать футболистов, которые не попали в список главного тренера команды, но также заслуживают места в сборной России.
Опрос доступен на платформе PlayBuzz.
Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 1 сентября в Новогорске. Напомним, команда после четырёх туров набрала 9 очков и занимает второе место в отборочной группе I, у сборной Казахстана — 6 баллов.
- 26 августа 2019
-
15:14
-
15:13
-
15:06
-
15:06
-
15:00
-
14:46
-
14:42
-
14:40
-
14:19
-
14:14
-
14:07
-
14:03
-
13:47
-
13:37
-
13:24
-
13:06
-
13:03
-
12:58
-
12:48
-
12:37
-
12:18
-
12:09
-
12:04
-
11:48
-
11:45
-
11:45
-
11:29
-
11:07
-
11:07
-
10:42
-
10:37
-
10:25
-
10:20
-
10:19
-
10:04