Кто ещё заслуживает места в сборной России?

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45). Всего в списке значится 26 футболистов.

«Чемпионат» предлагает читателям назвать футболистов, которые не попали в список главного тренера команды, но также заслуживают места в сборной России.

Опрос доступен на платформе PlayBuzz.

Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 1 сентября в Новогорске. Напомним, команда после четырёх туров набрала 9 очков и занимает второе место в отборочной группе I, у сборной Казахстана — 6 баллов.