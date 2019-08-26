Сулейманов: на меня не давит «Шапи-тайм», ко мне уже приелся этот ярлык

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
«Нет ничего невозможного. Есть много случаев, когда команда делала камбэки. Нам нужно выйти на поле с максимальной отдачей, чтобы после игры мы могли сказать, что мы сделали всё для победы. Пока не прозвучит финальный свисток, мы будем идти вперёд. Я отлично себя чувствую, я восстановился после игры с «Локомотивом». Тренерский штаб будет решать, буду я играть или нет. Нет разницы, начну ли я матч с первых минут или выйду на замену, я постараюсь принести пользу команде в любом случае.
Я сам от себя жду в каждом матче гол, поэтому на меня не давит этот «Шапи-тайм». Ко мне уже приелся уже этот ярлык, когда я прихожу и забиваю. Наверно, потому что я выхожу и всегда отдаю все силы. Я выхожу в стартовом составе и забиваю, выхожу на замену и тоже забиваю. Для меня нет особой разницы. Конечно, у «Олимпиакоса» есть слабые стороны, они есть у каждой команды. В прошлом матче наша ошибка была в том, что мы пошли отыгрываться после первого мяча, хотя у нас в запасе еще был второй матч. Тренерский штаб подскажет, как нам взламывать их оборону", — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 26 августа 2019
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