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Левников: компьютерные технологии нужны для игр роботов, а не людей

Левников: компьютерные технологии нужны для игр роботов, а не людей
Футбол / РПЛ 0

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Николай Левников раскритиковал идею Международной федерации футбола ввести электронную систему, автоматически определяющую положение вне игры.

«Компьютер сможет определить лишь положение футболиста, а не то, вмешивается ли он в игру, пытается ли оказать влияние на соперника, какую выгоду извлекает. А ведь именно это и считается нарушением правил. Я выступаю за применение системы во избежание ключевых ошибок рефери, а не для определения миллиметрового офсайда.

Они нужны для игр роботов, а не людей. Мне кажется, чем больше в футболе будет применяться подобных технологий, тем менее интересным он станет для болельщиков», — цитирует Левникова «RT на русском».

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