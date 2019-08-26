Семак: для нас важно выиграть в принципиальной встрече со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«С командами, которые проповедуют открытый футбол, нам наоборот легче, играть интереснее, возможностей больше. Сейчас надо работать над теми футбольными компонентами, в которых «Зениту» не хватает определённых вещей. В следующем матче моменты, думаю, будет создавать и та, и другая команда. Кто лучше их реализует, тот и победит. Для нас выиграть в принципиальной встрече со «Спартаком», конечно, очень важно. Но и в следующей — точно так же.



Я уже говорил, что сейчас нет команды, которая резко выделяется на фоне остальных. Что касается «Зенита», то построение той команды, которую хотелось бы видеть, ещё идет. Будем двигаться вперёд, исходя из наших возможностей на данный момент. Повторю и другой момент — защищать титул всегда сложнее. Так что борьба ожидается очень интересная.



В этом сезоне всё ещё не раз будет начинаться заново. И какие-то предварительные выводы делать бессмысленно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».