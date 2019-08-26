Клопп: если через 3 года не смогу работать, то возьму паузу в карьере

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что может взять паузу в карьере после окончания контракта с английским клубом.

«Если решу, что больше не могу продолжать работать, то возьму годичную паузу в карьере. За этот год мне придётся принять определённое решение по поводу карьеры.



У меня много энергии, но есть одна проблема — не могу работать не в полную силу. Я могу делать только всё или ничего.



Но есть шанс, что уровень моей энергии после годичного перерыва снова вырастет, и тогда я смогу выполнять работу так, как хочу», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Нынешний контракт 52-летнего Клоппа с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне мерсисайдцы под его руководством выиграли Лигу чемпионов.