Вальдес: выступление Фати не удивило, он хищник в штрафной площади

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес, ныне возглавляющий «Барселону» U-19, прокомментировал дебют в основной команде 16-летнего полузащитника Ансумане Фати, который стал вторым в списке самых молодых игроков, сыгравших за сине-гранатовых в матче Примеры.



«Я попросил его принести свои бутсы. Они были ужасны и причиняли ему боль. Никто не купил ему новые бутсы, поэтому это сделал я. Мы купили несколько новых пар. Он сильный, быстрый и уверенный в себе. Необходимо предоставлять свободу на поле такому таланту, чтобы он сверкал.



Я очень рад за него. Он позвонил мне сегодня утром, и это очень взволновало меня. Благодарен Вальверде за то, что он дал ему несколько минут.



Выступление Фати меня не удивило. Главное, что он не забывает, откуда он. Ему повезло достичь своей цели, как и остальным. Независимо от того, достигнет ли он славы или нет, это уже другая история. У него душа элитного игрока, он хищник в штрафной площади», – приводит слова Вальдеса Marca.

Фати: я очень нервничал, спасибо тренеру и болельщикам