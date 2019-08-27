Полузащитник «Манчестер Сити» раскритиковал систему VAR

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган скептически относится к введению в футболе системы VAR.



«VAR меня футбол не только в глазах игроков, но и в глазах всех, кто любит этот вид спорта. К сожалению, новая система приглушает то, за что все мы обожаем футбол — эмоции.



Я не большой поклонник VAR, однако нельзя отрицать, что он помогает рефери. Впрочем, проблемой является то, что даже после того, как эпизод просматривают на повторе, к судьям остаются вопросы.



Мы всегда обсуждаем между собой, был ли в том или ином эпизоде пенальти или офсайд. С появлением VAR проблема не пропала — разговоры в раздевалке всё те же», — цитирует Гюндогана The Sun.



Напомним, в трёх первых матчах «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге судьи принимали неоднозначные решения после просмотра видеоповторов. Во всех случаях вердикты были вынесены не в пользу «горожан». В частности, в матче с «Тоттенхэмом» был отменён победный гол Габриэля Жесуза в компенсированное ко второму тайму время.

Гвардиола: VAR необходимо доработать