РФС рассмотрит заявление Тарасова к «Локомотиву» 28 августа

Председатель палаты Российского футбольного союза по разрешению споров Виктор Березов рассказал, когда будет рассмотрено обращение Дмитрия Тарасова к ФК «Локомотив».



«Палата по разрешению споров РФС рассмотрим заявление Тарасова к «Локомотиву» 28 августа. Речь идёт о компенсации 12 тысяч евро. Это будет первое заседание, но оно же может быть и единственным», — сказал Березов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация. 12 из них он решил взыскать с клуба.

Тарасов требует взыскать с «Локомотива» € 12 тыс.