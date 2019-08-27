Экс-игрок «Динамо» Сейтаридис: в России с нами летали ребята с пистолетами

Бывший игрок московского «Динамо» Юркас Сейтаридис рассказал, что его наиболее впечатлило за время игры в России.



«В памяти отложились особенности характера русских. Поначалу меня это удивляло. Девушки очень вежливы — улыбаются, здороваются, смеются, а русские мужчины — очень серьезные. Почему так? Говорю: «Доброе утро», а на меня смотрят серьезными глазами. Потом я понял, что это часть вашей ментальности. Сильные люди, но очень добрые. Выглядите холодно, но в душе — теплые и искренние. С вами нужно лишь немного сблизиться.



Еще меня поразил ваш трафик. Это джунгли, невероятно. Тот, у кого большая машина, — босс. Мне бросилось в глаза, что на дорогах — либо очень дорогие машины, либо очень дешевые. Машин среднего класса не было.



Полиция! Помню, что они всегда останавливали только большие и дорогие машины. Всегда.



Еще мне запомнились авиаперелеты. Они были длинными, мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами — охранники. Это пугало, такого невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт.



У вас это тоже запрещено? Думаю, это было связано с тем, что с нами летали очень влиятельные люди со своей охраной. Парни с пушками — люди президента или кого-то из КГБ», — цитирует Сейтаридиса официальный сайт «Матч ТВ».

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