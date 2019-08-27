Бывший защитник «Милана» Рами перешёл в «Фенербахче»

Французский защитник Адиль Рами подписал контракт с турецким «Фенербахче». Об этом сообщается в официальном «твиттере» его нового клуба. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Ранее 33-летний француз выступал за «Валенсию», «Милан» и «Севилью». Последние два сезона Рами провёл в «Марселе», однако его контракт с французским клубом был расторгнут из-за дисциплинарных нарушений. Рами в составе сборной Франции стал чемпионом мира на мундиале-2018.