Игрок «Краснодара» Иван продолжит карьеру в румынском клубе
Нападающий «Краснодара» Андрей Иван продолжит карьеру в Румынии, сообщает пресс-служба «быков» в «Твиттере». «Краснодар» согласовал детали трансфера 22-летнего футболиста с румынским клубом «Университатя Крайова».
«Желаем Андрею успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».
Румынский форвард принял участие в 9 матчах за основную команду «Краснодара», однако не сумел отметиться результативными передачами. В сезоне-2018/19 Иван выступал на правах аренды в венском «Рапиде». Австрийцы имели право приоритетного выкупа Ивана за 750 тыс. евро, но не стали активировать этот пункт.
«Краснодар» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» продал все билеты на ответный матч отбора ЛЧ с «Олимпиакосом»
- 27 августа 2019
-
18:39
-
18:20
-
18:19
-
18:07
-
17:57
-
17:44
-
17:36
-
17:28
-
17:15
-
17:13
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:31
-
16:23
-
16:17
-
16:09
-
16:01
-
15:58
-
15:38
-
15:33
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:44
-
14:23
-
14:08
-
14:03
-
13:47
-
13:43
-
13:33
-
13:25
-
13:16
-
13:05
Партнерский контент