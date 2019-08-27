Игрок «Краснодара» Иван продолжит карьеру в румынском клубе

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван продолжит карьеру в Румынии, сообщает пресс-служба «быков» в «Твиттере». «Краснодар» согласовал детали трансфера 22-летнего футболиста с румынским клубом «Университатя Крайова».



«Желаем Андрею успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».



Румынский форвард принял участие в 9 матчах за основную команду «Краснодара», однако не сумел отметиться результативными передачами. В сезоне-2018/19 Иван выступал на правах аренды в венском «Рапиде». Австрийцы имели право приоритетного выкупа Ивана за 750 тыс. евро, но не стали активировать этот пункт.



«Краснодар» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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