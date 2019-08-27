«Краснодар» продал все билеты на ответный матч отбора ЛЧ с «Олимпиакосом»

«Краснодар» продал все билеты на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Встреча состоится сегодня, 27 августа, на стадионе ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», — говорится в сообщении пресс-службы «быков», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».



Напомним, первая игра, прошедшая 21 августа, завершилась разгромной победой греческой команды со счётом 4:0. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии победил турецкий «Истанбул Башакшехир» (1:0, 2:0). «Краснодар» в свою очередь оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2).



Календарь матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».