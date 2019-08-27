Вальдес: не могу комментировать возможный трансфер Неймара, иначе меня уволят

Тренер «Барселоны» U19 Виктор Вальдес отказался комментировать возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в каталонский клуб.
«Что я могу сказать о Неймаре? Мне довелось поиграть с ним всего год, но это стало для меня ярким событием. Это то, что я помню. Неймар — футболист высокого класса, который выигрывал Лигу чемпионов в составе „Барселоны“. Он был важен для команды. Но я не могу комментировать его возможный трансфер или занимать какую-то конкретную позицию, иначе меня уволят. А я хочу продолжать работать в родном клубе», — приводит слова Вальдеса Football Espana.
Ранее сообщалось, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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