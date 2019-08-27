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«Барселона» и «ПСЖ» не договорились по Неймару в ходе переговоров 27 августа

«Барселона» и «ПСЖ» не договорились по Неймару в ходе переговоров 27 августа
Футбол / Испания 0

Представители «ПСЖ» и «Барселоны» не смогли договориться о трансфере нападающего парижан Неймара во время переговоров, которые прошли сегодня, 27 августа, сообщает Sport.es.

По информации источника, представители «Барселоны» настроены оптимистично и рассчитывают завершить трансфер до 2 сентября. Каталонский клуб предложил «ПСЖ» € 170 млн, который планировал выплатить в несколько траншей. Парижане запросили € 100 млн, а также потребовали включить в сделку вингера Усмана Дембеле и защитника Нелсона Семеду.

Ранее сообщалось, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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