«Краснодар» — «Олимпиакос»: Эль-Араби вновь вывел гостей вперёд в счёте

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» принимает «Олимпиакос». Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар». К 49-й минуте счёт в матче в пользу греческой команды — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В начале второго тайма, на 47-й минуте нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби замкнул передачу хавбека Матьё Вальбуэна, оформил дубль и вновь вывел греческую команду вперёд в счёте.

Напомним, в первой игре «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0. Обслуживает встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступают Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович.