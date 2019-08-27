Ешугов: наверное, Савину сон приснился. «Кубань» никогда не играла «договорняки»
Бывший главный тренер «Кубани» Софербий Ешугов прокомментировал слова экс-футболиста «Томи» Евгения Савина о том, что он участвовал в договорном матче с краснодарским клубом.
«Это ему, наверное, сон приснился. Пускай поковыряется в памяти. «Кубань» никогда в жизни не играла договорные матчи.
Не знаю, кто там что продавал. Не в курсе этих событий. В своей тренерской карьере я никогда не играл договорные игры», — приводит слова Ешугова «Спорта день за днем».
По словам Савина, данный матч состоялся в розыгрыше Кубка России в сезоне-2004/05. Тогда «Кубань» в ответном матче 1/16 финала на своём поле обыграла «Томь» со счётом 3:1 и вышла в следующий раунд турнира. Савин на 89-й минуте забил единственный гол «Томи».
Евгений Савин признался, что участвовал в договорном матче
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