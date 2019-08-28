Футболисты «Црвены Звезды» прокатились на танке по Белграду, празднуя выход в ЛЧ

Болельщики и игроки сербской «Црвены Звезды» оригинально отпраздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов. Сразу же после матча с «Янг Бойз» возле стадиона белградской команды появился настоящий танк Т-55, украшенный символикой клуба.

Сперва на нём по городу катались болельщики, а после присоединились и сами футболисты сербской команды. Игроки выкрикивали кричалки и радовались выходу на престижный турнир.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сообщается, что ситуацией заинтересовалась полиция, однако, прибыв к месту празднования, стражи порядка пришли к выводу, что танк не представляет опасности для окружающих.



Напомним, «Црвена Звезда» дважды сыграла вничью с «Янг Бойз» (2:2 и 1:1) и пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов по правилу выездного гола.